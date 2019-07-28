مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون أثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الشرقي.



تلقى مدير أمن المنيا ، إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي.



بالانتقال والفحص تبين مصرع حسن . ح . م 34 سنة، إصابة شقيقه محمد 40 سنة، محمد . ي . ع 35 سنة، وسعد . م . ح 20 سنة وجميعهم مقيمون بمركز أبو قرقاص.



تم نقل المصابين والجثة للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

