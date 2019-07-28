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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:17 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
أيمن رياض
لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون أثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الشرقي.

تلقى مدير أمن المنيا ، إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي.

بالانتقال والفحص تبين مصرع حسن . ح . م 34 سنة، إصابة شقيقه محمد 40 سنة، محمد . ي . ع 35 سنة، وسعد . م . ح 20 سنة وجميعهم مقيمون بمركز أبو قرقاص.

تم نقل المصابين والجثة للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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