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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:43 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية
أ ش أ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 14 فلسطينيا من محافظتي القدس وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الاحتلال اعتقل 8 من بلدة العيسوية في القدس، من بينهم الطفل عماد جراح ناصر (12 عاما).. إضافة إلى 3 من كل من بلدة الرام في القدس، ومحافظة بيت لحم.

في سياق آخر، نصب أهالي حي واد الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، خيمة قرب ركام المباني التي هدمها الاحتلال في المنطقة قبل أيام.. وكان مواطنون سبقوا ذلك بنصب خيام للمبيت لعائلتي عبيدية وأبو هدوان، بعد تدمير منازلها، أعقبها اقتحام لقوات الاحتلال للمنطقة والتهديد بهدم الخيام.

وقالت مصادر فلسطينية في الحي إنه وأمام إصرار العائلات على عدم إزالة الخيام، أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا بالسماح بإقامة هذه الخيام للمبيت فقط وليس للاعتصام.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت الماضي 11 بناية تضم نحو 77 شقة سكنية في واد الحمص، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

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