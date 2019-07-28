رئيس جامعة الأزهر مشرفا على رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في مناقشة رسالة التخصص "الماجستير في اللغويات"، للباحث عبد الرحمن عادل محمد أحمد، المعيد في قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة، تحت عنوان "التوجيه النحوي والصرفي لرواية الأصيلي (٣٩٢ هجرية) لصحيح البخاري بين ابن حجر والعيني".



وتكونت لجنة المناقشة والإشراف من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، "مشرفا"، والدكتور مصطفى السمين، أستاذ اللغويات ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية المدرسين والأساتذة المساعدين وعميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع أسيوط السابق، "مناقشا خارجيا"، والدكتور أحمد عيد عبد الفتاح، أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة ومدير وحدة الجودة بالكلية "مناقشا داخليا".



حضر المناقشة قيادات كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة كل من الدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الوهاب المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.



وفي نهاية المناقشة قررت لجنة الحكم والمناقشة منح الباحث درجة التخصص الماجستير في اللغويات بتقدير عام "ممتاز".



يذكر أن رئيس الجامعة شارك أول أمس في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع في العلوم الأساسية والتطبيقية بمدينة الغردقة بحضور اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ثم عاد فجر أمس وقام بزيارة طالبة الدراسات العليا بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى بمدينة نصر والتي أصيبت في حادث سير خارج الجامعة أمس.