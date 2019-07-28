استدعاء والد النني للإدلاء بأقواله في واقعة العثور على جثة بفيلا لاعب الارسنال

قرر المستشار محمود عويس مدير نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم استدعاء الكابتن ناصر النني مدرب كرة القدم بنادي بلدية المحلة سابقا للإدلاء بأقواله فى واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية داخل فيلا محمد النني لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.



وشدد مدير النيابة العامة على ضرورة استعجال تقرير الطب الشرعي للجثة وسماع أقوال شهود العيان القاطنين بالمنطقة المحيطة بموقع العثور على الجثة بين أسوار الفيلا التي مازالت تحت الإنشاء، والتأكد من وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه.



جاء ذلك بناء على توجيهات ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بالضرورة تشكيل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية وأعضاء الطب الشرعي لمعاينة موقع الحادث.



وكان فريق من أعضاء النيابة العامة انتقل إلى مكان الحادث بالتنسيق الكامل مع رجال الشرطة وبرفقتهم الكابتن ناصر النني والد اللاعب محمد الننى للوقوف على تطورات الحادث فيما قررت النيابة العامة تشريح الجثة وتسليمها إلى ذويه لدفنها.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن يفيد بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني مدرب كرة القدم والد اللاعب "محمد النني " يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض شبه متعفنة بـ فيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.



وباشرت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والمقدم هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة تطورات الحادث وبالانتقال الى مكان الحادث ومعاينة موقع العثور على الجثة والتأكد من وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه .



وأوصي مدير الأمن اللواء طارق حسونه بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي للتأكد من هوية الجثة وسماع أقوال الجيران وشهود العيان المحيطين بمبني أبواب الفيلا المذكورة.



كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية اليوم أن الجثة التي تم العثور عليها بداخل فيلا محمد النني لاعب نادي ارسنال الانجليزي والمنتخب المصرى لشخص بائع خردة متجول «سريح» حاول سرقة كابلات نحاسية من داخل الفيلا فمات صعقا في وقت متأخر وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .



وأفادت المصادر بأنه لا يوجد شبه جنائية في الحادث كون كاميرات المراقبة المحيطة بموقع فيلا محمد النني كشفت عن وجود علامات صعق كهربائي في أجزاء متفرقة من الجثة والتي تعرضت للتحلل والتعفن عقب وفاته منذ 5 أيام حسب رصد المعاينة الأولية للنيابة العامة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.