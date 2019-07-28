تناول قرص سام.. انتحار شاب بالدقهلية لمروره بأزمة نفسية

أقدم شاب على الانتحار بإحدى قرى الدقهلية لخلافات عائلية.



تلقى مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفي ميت سلسيل بوصول محمد ابراهيم السيد سالم ١٦ عاما والمقيم بعزبة الطويل برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر مصابا بالتسمم لتناوله قرص لحفظ القمح وذلك لمروره بأزمة نفسية لخلافات عائلية.



تم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة فى محاولة لانقاذه دون جدوى ولفظ أنفاسه داخلها.



تم تحرير المحضر،اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.