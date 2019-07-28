وكيل تعليم البحيرة: تظلمات الثانوية العامة بلغت 4 آلاف

أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين حتى اليوم الأحد، الموافق 28/7/2019 بلغ 4000 طالب متضررين في عدد 10816 مادة مشيرا إلى البدء في تلقى التظلمات اعتبارا من يوم الثلاثاء 16/7/2019 بمقر مدرسة محمد فريد بدمنهور وتستمر لمدة شهر حتى 15 أغسطس المقبل.



وأوضح وكيل تعليم البحيرة، في بيان، الأحد، أن عملية الاطلاع تتم بلجنة النظام والمراقبة قطاع الاسكندرية فى سرية تامة لفحص طلبات المتظلمين لمراجعة المواد المتضررين من نتيجتها إعادة تصحيحها.



ووجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم بالتيسير على طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 م.



وكانت مدرسة محمد فريد الابتدائية بدوران شبرا بدمنهور بمحافظة البحيرة قد شهدت ازدحاما شديدا للطلاب المتظلمين من نتيجة شهادة الثانوية العامة حيث توافد الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم منذ الصباح الباكر للحصول على استمارات التظلم.