الحشمة والجسد الرشيق.. أجمل إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها الـ30

تتمتع الفنانة الشابة هبة مجدي، التي يصادف عيد ميلادها اليوم، واستكملت فيه الـ 30 عاما، بالعفوية والبساطة وبذوق وستايل أنيق يميزها عن غيرها من النجمات، كما تحرص على التنوع ومواكبة أحدث صيحات الموضة، وارتداء قطع الملابس التى تتناسب مع قوامها.



وتعتمد الفنانة هبة مجدي، على اقتناء التصاميم المفعمة بالحيوية، كما أنها تحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة، وتتميز بإطلالتها المحتشمة دائمًا.



وتخطف هبة مجدي دائمًا الأنظار حول فساتينها التى تظهر بها فى مختلف المناسبات، فهي تعتمد على ارتداء الفساتين التي تبرز جمالها وأناقتها مما يجعلها محط أنظار الجميع.



وتعتمد هبة مجدي أيضًا على اختيار المجوهرات الفخمة التى تزيد من جمال إطلالتها، إضافة إلى ذلك تقوم باختيار صيحات المكياج وتسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها.

