تصفية الخلافات داخل قاعة الفرح.. مصرع شاب فى حفل زفاف طعنا بـ خنجر بالغربية

لقي شاب مصرعه طعنا بسكين " خلال حفل زفاف بسبب خلافات عائلية فى قرية حوين بمركز قطور بمحافظة الغربية وتم نقل ضحية "شقيق العروسه " إلي مشرحة مستشفي طوارئ طنطا الجامعي.



تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بطعن "شعبان محمد نبيه درغام" ٢٠ سنة سائق خلال فرح شقيقة والده بالقاعة الذهبية وتم نقله إلى مشرحة مستشفي طنطا الجامعي بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة.



انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان الواقعة وبعمل التحريات الأمنية تم تحديد المتهمين وهم " م ج ع " ٢١ سنة وبصحبته " م ع ا" ٢٢سنة مستخدمين سلاح أبيض خنجر في الحادث.



وكشفت التحريات أن الجناة كان لهم مشادة يوم نقل منقولات العروسة وتجددت أثناء الفرح وتدخل بعض العقلاء ثم قاما بطعنة بالجانب الأيسر ما أدى لوفاته في الحال.



وتمكن فريق البحث الجنائي عقب الواقعة بنصف ساعة من ضبط المتهمين واصطحابهم لديوان مركز قطور.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي للكشف ولإجراء تصريح دفن الجثة.