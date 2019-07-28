البداية في الهند.. واتس آب يطلق ميزة جديدة تنافس جوجل باي.. تعرف عليها

يعد تطبيق واتس آب هو الأشهر فى مجال المراسلات الفورية حول العالم، حيث يستخدمه مئات الملايين من المستخدمين، ولعل من أهم أسباب نجاحه الميزات التى يضيفها لمستخدميه باستمرار.





وأعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق ميزة مدفوعات واتساب "WhatsApp payments " الجديدة، والتى سيتم طرحها قريبا في وقت لاحق هذا العام بالهند.





وقال "ويل كاثكارت" الرئيس التنفيذى لـ واتس آب: نعتقد أنه إذا نجحنا في ذلك، فسيؤدي إلى تسريع الاندماج المالي وتحقيق الهدف المرجو نحو الاقتصاد الرقمي الذى ينمو بسرعة فى الهند، ولا يمكننا الانتظار أكثر لتقديم الخدمة لمستخدمينا هناك".





وتهدف شركة فيسبوك بميزة مدفوعات واتساب الجديدة، في جعل إرسال واستقبال الأموال سهلًا مثل سهولة إرسال رسالة على المنصة، وهو سعى الشركة لمنافسة نظام الدفع عبر الإنترنت لهواتف أندرويد جوجل باى "Google Pay ".



