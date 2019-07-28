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منوعات

البداية في الهند.. واتس آب يطلق ميزة جديدة تنافس جوجل باي.. تعرف عليها

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:40 م
صدى البلد
قسم المنوعات
يعد تطبيق واتس آب هو الأشهر فى مجال المراسلات الفورية حول العالم، حيث يستخدمه مئات الملايين من المستخدمين، ولعل من أهم أسباب نجاحه الميزات التى يضيفها لمستخدميه باستمرار.

وأعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق ميزة مدفوعات واتساب "WhatsApp payments " الجديدة، والتى سيتم طرحها قريبا في وقت لاحق هذا العام بالهند.

وقال "ويل كاثكارت" الرئيس التنفيذى لـ واتس آب: نعتقد أنه إذا نجحنا في ذلك، فسيؤدي إلى تسريع الاندماج المالي وتحقيق الهدف المرجو نحو الاقتصاد الرقمي الذى ينمو بسرعة فى الهند، ولا يمكننا الانتظار أكثر لتقديم الخدمة لمستخدمينا هناك".

وتهدف شركة فيسبوك بميزة مدفوعات واتساب الجديدة، في جعل إرسال واستقبال الأموال سهلًا مثل سهولة إرسال رسالة على المنصة، وهو سعى الشركة لمنافسة نظام الدفع عبر الإنترنت لهواتف أندرويد جوجل باى "Google Pay ".

يذكر أن شركة آبل الأمريكية أول من أطلق ميزة إرسال الأموال الفورية إلى الآخرين، في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017، وتدعى "Apple Cash".

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