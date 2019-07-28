لتوفير وسائل نقل مريحة.. تشغيل تجريبي لمشروع النقل الداخلي في البلينا

أعلن محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع النقل الداخلي الجديد بمدينة البلينا، وذلك بهدف تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتوفير وسائل نقل مريحة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.



وقال المحافظ في تصريح اليوم الأحد، إن التشغيل التجريبي بدأ بـ 4 سيارات "سرفيس" متمركزة بموقف سيارات سوهاج / بالبلينا بتعريفة موحدة (جنيهان ونصف الجنيه) لتسيير 4 خطوط: الأول مساره إلى المحكمة مرورا بالمستشفى، ومركز الشرطة، والإدارة التعليمية، وشركة الكهرباء، والنادي الرياضي.



وأضاف أن خط السير الثاني يشمل مصلحة الضرائب، وإدارة الشباب والرياضة، ومجلس المدينة، وينتهي عند السجل المدني ومكتب البريد، أما الخط الثالث فيمر بالشئون الاجتماعية وينتهي إلى النيابة الإدارية، وخط السير الرابع ينتهي عند التأمين الصحي مرورا بالمنشية، ومبنى إدارة الحملة الميكانيكية بالمدينة.