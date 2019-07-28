إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناء على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.



وأوضح عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية أن الحملة أسفرت عن إزالة ٩ حالات تتضمن ٤ حالات زراعة و٤ حالات حماية نيل وعدد ١ قمينة طوب على مساحة ١٦قيراطا و١٢سهما بقرية الزينية بحرى والزينية قبلى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وقاد الحملة كل من يوسف جلال نائب رئيس المركز ومسؤول حماية النيل ومسؤول حماية الأراضي بالتنسيق مع القوة الأمنية بقيادة اللواء جمال إبراهيم مساعد مدير الأمن ومأمور طيبة ورئيس مباحث طيبة النقيب أحمد حسين والنقيب يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة له.