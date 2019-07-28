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تمنياتنا بمزيد من التفوق.. السفارة الفرنسية تهنئ فريدة عثمان ببرونزية العالم للسباحة

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:47 م
فريدة عثمان
فريدة عثمان
محمود نوفل
هنأت السفارة الفرنسية في القاهرة السباحة المصرية فريدة عثمان لفوزها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة في كوريا الجنوبية، حيث قالت السفارة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر "مبروك فريدة عثمان علي هذا النجاح الجديد، وكل التمنيات بالمزيد من التفوق.

وكانت السباحة المصرية فريدة عثمان، قد توجت السبت، بالميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة في كوريا الجنوبية.

كما تمكنت السباحة المصرية من إنهاء سباق 50 متر فراشة في المركز الثالث بزمن 25.47 ثانية.

وجاءت السباحة المصرية خلف السويدية التي حصلت على الميدالية الذهبية بزمن 25.02 ثانية، والهولندية رانومي كروموفيديويو صاحبة الميدالية الفضية بزمن 25.35 ثانية.
تمنياتنا بمزيد من التفوق.. السفارة الفرنسية تهنئ فريدة عثمان ببرونزية العالم للسباحة
تمنياتنا بمزيد من التفوق.. السفارة الفرنسية تهنئ فريدة عثمان ببرونزية العالم للسباحة

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