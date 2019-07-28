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رياضة

بصور يد.. رسالة دعم مثيرة من جنش لـ الزمالك قبل القمة 118

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:54 م
محمود عبد الرحيم
محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك
ياسمين تيسير
وجّه محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك والمنتخب الأول، رسالة دعم للفريق قبل مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد برج العرب. 

ونشر "جنش" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " صورة لفريق الزمالك وعلق بصور يد داعمة .

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساء، نحو ملعب برج العرب، لمتابعة القمة 118 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتأكيد تفوقه على الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم، بعد ما حسم الأحمر الدرع الجولة الماضية بالفوز على المقاولون العرب، بينما يبحث فريق الزمالك عن فوز معنوي لمصالحة جماهيره، وإفساد فرحة الأهلي في التتويج بالدوري.
بصور يد.. رسالة دعم مثيرة من جنش لـ الزمالك قبل القمة 118

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