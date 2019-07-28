بصور يد.. رسالة دعم مثيرة من جنش لـ الزمالك قبل القمة 118

وجّه محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك والمنتخب الأول، رسالة دعم للفريق قبل مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد برج العرب.





ونشر "جنش" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " صورة لفريق الزمالك وعلق بصور يد داعمة .





وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساء، نحو ملعب برج العرب، لمتابعة القمة 118 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.



