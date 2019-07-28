إيكونوميست: موجات من الجحيم تضرب أوروبا وأمريكا وتهدد بإبادة الآلاف

أطلقت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية صيحات تحذير للحكومات في أوروبا وأمريكا تحديدا، واللتان تشهدان ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، حيث حولت موجات الحر مناطق واسعة إلى أفران متقدة، لافتة إلى أن الآلاف يعانون في جميع أنحاء هذه البقاع بخطر يهدد حياتهم ويتوعدهم بالهلاك.



ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة، بتاريخ 27 يوليو 2019، فإنه رغم التضخيم في مانشيتات الصحف الرئيسية في أوروبا وأمريكا، عن موجة الحر القاتلة التي ضربت معظم الأنحاء، غالبًا ما يتم تجاهل آثار هذه الحرارة الشديدة أو التقليل من خطورتها، مقارنة مثلا بالصور المذهلة للأعاصير أو الفيضانات التي تجذب الانتباه بسهولة أكبر، محذرة من أن موجات الحر قد ترفع عدد حالات الوفيات، إذ تعتبر الحرارة التي يعاني منها كثيرون مؤخرا أحد أكثر مظاهر تغير المناخ دموية.



وتشير التقديرات إلى أن موجة حارة مماثلة في أوروبا عام 2003 أودت بحياة 70000 شخص.



وفي هولندا عام 2018 وعلى مدى 3 أسابيع، قتلت درجات الحرارة المرتفعة نحو 300 شخص أكثر مما كان متوقعًا في ذلك الوقت من نفس العام.



وفي مقابل ذلك، ساد رفض بين المسئولين لأن هذا السبب الذي أودى بحياة الكثيرين بزعم أن الارتفاع في درجات الحرارة كان طفيفا، لكن لو مات هؤلاء الناس في فيضان، لكان الحدث محور أخبار الصفحة الأولى في جميع الصحف.



وترجع صحيفة "ذي إيكونوميست" عدم اهتمام المسئولين في أوروبا وأمريكا بالخراب الناجم عن الحرارة الشديدة بحجم الاهتمام الذي يستحقه لعدة أسباب، وهو أن حالات الوفاة بسبب الحر تميل إلى أن تكون مشتتة على نطاق واسع ولا تنطوي على تدمير ممتلكات، مقابل ما تحدثه الأعاصير.



وعلاوة على ذلك، فإن الوفيات لا تعزى مباشرة إلى الإصابة بضربة شمس، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بل إنها قد تتحول أيضا إلى ظروف أخرى موجودة مسبقا مثل مشاكل كان يعاني منها المتوفى في القلب أو أمراض فتاكة في الرئة على سبيل المثال.