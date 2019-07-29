المانجو الإسمعلاوي تعود للصدارة.. وتوقعات بانخفاض الأسعار وزيادة التصدير

التقى صدى البلد، بالدكتور السيد خليل مبارك رئيس القطاع الزراعي بالإسماعيلية، في حوار للسؤال، عن ملفات الزراعة المختلفة، ومنها إنتاج المانجو المحصول الرئيسي لمحافظة الاسماعيلية هذا العام.



وخلال الحوار قال وكيل زراعة الإسماعيلية أن هذا الموسم يعد من أفضل المواسم السابقة نظرا لوعي المزارع وتنفيذ تعليمات ادارة المكافحة في التعامل مع مرض العفن الهبابى.



وتوقع مبارك أن تنخفض أسعار بيع المانجو للمواطن، خلال الفترة القليلة المقبلة مع زيادة المعروض.



أما عن نجاح زراعة الاصناف الاجنبية للمانجو كالكنت والكيت، قال مبارك نجحت زراعته لكن المستهلك الاسمعلاوي يفضل الأصناف المحلية كالسكري والزبدة والعويسي واكد سيبدأ برنامج المكافحة فور جمع المحصول.



من ناحية أخرى أكد مبارك،على توافر اللحوم من خلال منافذ مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية باسعار اقل من السوق وسيتم ضخ كميات إضافية خلال الأيام القادمة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.



وأشار مبارك أن زراعة بنجر السكر والقطن في منطقة القنطرة شرق وغرب، تزيد المساحة المنزرعة من عام عن الآخر، وهما من المحاصيل الاستراتيجية المهمة وكان في الماضي غير موجودة وأصبحت اضافة جيدة للمحافظة، كما أكد على ارتفاع انتاجيتهم.



وأكد مبارك، أن الاسماعيلية تصدر إلى الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا والدول العربية، وأصبحت مركز مهم للتصدير وعملت طفرة كبيرة في التصدير من خلال محطات التعبئة والفرز بفضل العلاقات الطيبة مع هذه الدول مثل الفراولة والبطاطس والفاصوليا وايضا المحاصيل المجمدة وايضا محصول الفول السوداني وأصبح للمزارع وعي كامل بشروط التصدير وإنتاج محاصيل عالية الجودة و بمعاملات التصدير.



وأضاف أنه يوجد جهود كبيرة لمراكز البحوث لرجوع الشمام الاسمعلاوي ذو الطعم والرائحة المميزة وفي الأعوام القادمة سوف تشهد زيادة الإنتاجية والمساحات المنزرعة.



واختتم مبارك حواره مشيرا، أن مصرف المحسمة سيتم معالجة مليون و200 ألف متر مكعب كانت مهدرة في قناة السويس وسوف تعبر سحارة سرابيوم لشرق القناة و تستغل في زراعة 50 ألف فدان اضافية والاستفادة منها.

