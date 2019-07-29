40 سيارة لنقل إنتاج حقول جنوب مليحة الجديدة

أعلن المحاسب أحمدعبدالمطلب، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة السهام البترولية، إحدى شركات قطاع البترول المتخصصة في نقل المواد البترولية والكيماوية، أن الشركة دفعت باكثر من 40 سيارة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لنقل الزيت الخام من مناطق الانتاج بمنطقة swm بحقول جنوب مليحة.



وأضاف "عبدالمطلب" في بيان رسمي، أن السيارات المخصصة ذات حمولات مختلفة تتراوح ما بين 250 ، 340 برميل، وذلك لنقل الإنتاج الى محطة تسهيلات الزيت الخام بشركة عجيبه للبترول والتى تبعد حوالى 170 كيلو متر من منطقة الأنتاج.



وأعلنت شركة إينى الإيطالية، الثلاثاء 23 يوليو الماضي، بدء الإنتاج من حقول جنوب غرب مليحة فى الصحراء الغربية، 130 كم شمال واحة سيوة، بمعدل 5 آلاف برميل يوميا.



وقالت الشركة إنه من المخطط أن يصل الانتاج لـ 7 آلاف برميل بحلول سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه يتم معالجة الإنتاج فى محطة مليحة التى تديرها شركة عجيبة، إحدى شركاتها المشتركة مع الهيئة العامة للبترول.



وكانت إينى قد أعلنت عن كشفا بتروليا فى جنوب غرب مليحة فى الصحراء الغربية فى مطلع مايو من العام الماضى.