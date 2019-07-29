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فيديو جراف| إنجاز غير مسبوق.. ماذا قدم شباب اليد في بطولة العالم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:07 م
صدى البلد
إمام رمضان
انتزع المنتخب الوطنى للشباب لكرة اليد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بعد الفوز على البرتغال فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

قدم أبناء الفراعنة أداءً كبيرا خلال مباراة اليوم أمام البرتغال ونجحوا فى فرض سيطرة كاملة على المباراة ووصلت النتيجة إلى فارق 10 أهداف كاملة.

ويعتبر المنتخب المصري هو أول منتخب غير أوروبي يفوز بسبع مباريات في بطولة العالم ابتداء من الجولة التمهيدية تليها الجولة السادسة عشرة وهي الدور ربع النهائي من البطولة.

ويمكنكم التعرف على مشوار المنتخب المصري كاملًا من خلال الفيديو.

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