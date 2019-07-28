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تعليم

حصدت المركز الأول: تكريم مدرسة الرسمية لغات بالداخلة

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:36 م
حصدت المركز الأول
حصدت المركز الأول : تكريم مدرسة الرسمية لغات بالداخلة
منصور ابوالعلمين
كرم الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مدرسة الرسمية لغات التابعة لادارة الداخلة التعليمية، وذلك في احتفالية كبرى نظمتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالداخلة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وأعضاء مجلس النواب وقيادات التعليم بالمحافظة .

وكانت مدرسة الرسمية لغات بقيادة مديرة المدرسة مني إمام سيد قد حصلت علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في مسابقة " مدارس مصر " ومسابقة " البراعم" لعام ٢٠١٩/٢٠١٨, فضلا علي حصول المدرسة علي العديد من المراكز الأول على مستوي الإدارة التعليمية بالإضافة الي مساهمتها في عملية إنجاح المنظومة الجديدة للصف الأول الثانوي للعام الدراسي ٢٠١٩.

تم منح مديرة المدرسة شهادة تقدير تقديرا لجهودها في حصول المدرسة علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في العديد من المسابقات وذلك تأكيدا لتنفيذ خطة رؤية مصر 2030 بأن تصبح المدارس المصرية مؤسسات تعليمية متكاملة.

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