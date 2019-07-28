جسر للتواصل مع الدولة لبناء مصر الجديدة.. مؤتمر الشباب في ضيافة العاصمة الإدارية بمشاركة 1500 شاب.. برلمانيون: مؤتمرات الشباب تؤكد أهمية التواصل الدائم معهم

- أبو العلا: اهتمام الرئيس بمؤتمرات الشباب يؤكد أهمية التواصل الدائم معهم

- القصبى: منتديات الشباب جسر للتواصل مع الدولة لبناء مصر الجديدة - فايقة فهيم: المؤتمر فرصة لشباب مصر من جميع المحافظات لبحث أهم قضايا المجتمع









تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، يومي 30 و31 يوليو الجاري، المؤتمر الوطني السابع للشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 1500 شاب مصري، ويعد المؤتمر بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.





ويتم خلال المؤتمر عقد جلسات حوارية مفتوحة، يجيب فيها الرئيس السيسى عن أهم الأسئلة التي تشغل بال الشباب المصري حول القضايا المجتمعية الهامة.





وفى هذا الشأن أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمؤتمرات الشباب بشكل دورى يشير إلى اهتمام الرئيس بالشباب وأهمية التواصل معهم بشكل دائم وهو مالم يتوافر فى العهود السابقة.





وأضاف أبو العلا فى بيان صحفى اليوم أن اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب فى دورته الحالية بمثابة رسالة للعالم إلى المصريين لديهم القدرة على الإنجاز على أرض الواقع والذى يتمثل فى العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التى تشهدها مصر فى شتى المجالات.





وقال أبو العلا إن الشباب كان لهم دور كبير في الفترة الماضية تمثلت فى مقترحات تم تطبيقها ومشاركتهم في جميع المحافل.





من جانبه أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى، بدورية منتديات الشباب والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ٢٠١٦ لبناء جسور تواصل بين الشباب والدولة لاستعادة حيويتها ونشاطها وتقدمها بين الأمم مثلما تتحرك الدولة على كافة المسارات فى شتى المجالات لبناء مصر الجديدة.





وأضاف القصبى، فى بيان له، أن مشكلة التواصل مع الشباب كانت موجودة من قبل، مشيرا إلى أن منتديات الشباب كانت فرصة عظيمة للدولة وللشباب لطرح الموضوعات والنقاشات بين المسؤولين والشباب.





وأوضح أن منتديات الشباب تعتبر بمثابة منصة رائعة فى التواصل مع شبابنا ولذلك أصبحت منتديات الشباب فكرة رائعة ورائدة وذات إنتاجية خاصة عند تطبيقها.





وأشاد رئيس ائتلاف دعم مصر بأهمية المؤتمر الوطنى القادم للشباب يومى الثلاثاء والأربعاء وخاصة مع تخريج أول دفعة لتأهيل الشباب الأفريقى من الأكاديمية الوطنية لتؤكد أن القاهرة عازمة على الانفتاح والعودة إلى الحضن الأفريقي لبناء القارة بأسس تدعم تغيير مساراتها نحو الأفضل.





وفى سياق متصل،أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بعودة المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، مؤكدة أن المؤتمر فرصة لشباب مصر من جميع المحافظات، في التجمع وبحث أهم قضايا المجتمع المصري.





وأشارت إلى أن المؤتمر سيكون بحضور ١٥٠٠ مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية، بما يمثل فرصة عظيمة للتحاور.



