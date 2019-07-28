ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جسر للتواصل مع الدولة لبناء مصر الجديدة.. مؤتمر الشباب في ضيافة العاصمة الإدارية بمشاركة 1500 شاب.. برلمانيون: مؤتمرات الشباب تؤكد أهمية التواصل الدائم معهم

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:30 م
مؤتمر الشباب
مؤتمر الشباب
فريدة محمد - معتز الخصوصى
- أبو العلا: اهتمام الرئيس بمؤتمرات الشباب يؤكد أهمية التواصل الدائم معهم
- القصبى: منتديات الشباب جسر للتواصل مع الدولة لبناء مصر الجديدة
- فايقة فهيم: المؤتمر فرصة لشباب مصر من جميع المحافظات لبحث أهم قضايا المجتمع


تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، يومي 30 و31 يوليو الجاري، المؤتمر الوطني السابع للشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 1500 شاب مصري، ويعد المؤتمر بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويتم خلال المؤتمر عقد جلسات حوارية مفتوحة، يجيب فيها الرئيس السيسى عن أهم الأسئلة التي تشغل بال الشباب المصري حول القضايا المجتمعية الهامة.

وفى هذا الشأن أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمؤتمرات الشباب بشكل دورى يشير إلى اهتمام الرئيس بالشباب وأهمية التواصل معهم بشكل دائم وهو مالم يتوافر فى العهود السابقة.

وأضاف أبو العلا فى بيان صحفى اليوم أن اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب فى دورته الحالية بمثابة رسالة للعالم إلى المصريين لديهم القدرة على الإنجاز على أرض الواقع والذى يتمثل فى العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التى تشهدها مصر فى شتى المجالات.

وقال أبو العلا إن الشباب كان لهم دور كبير في الفترة الماضية تمثلت فى مقترحات تم تطبيقها ومشاركتهم في جميع المحافل.

من جانبه أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى، بدورية منتديات الشباب والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ٢٠١٦ لبناء جسور تواصل بين الشباب والدولة لاستعادة حيويتها ونشاطها وتقدمها بين الأمم مثلما تتحرك الدولة على كافة المسارات فى شتى المجالات لبناء مصر الجديدة. 

وأضاف القصبى، فى بيان له، أن مشكلة التواصل مع الشباب كانت موجودة من قبل، مشيرا إلى أن منتديات الشباب كانت فرصة عظيمة للدولة وللشباب لطرح الموضوعات والنقاشات بين المسؤولين والشباب.

وأوضح أن منتديات الشباب تعتبر بمثابة منصة رائعة فى التواصل مع شبابنا ولذلك أصبحت منتديات الشباب فكرة رائعة ورائدة وذات إنتاجية خاصة عند تطبيقها. 

وأشاد رئيس ائتلاف دعم مصر بأهمية المؤتمر الوطنى القادم للشباب يومى الثلاثاء والأربعاء وخاصة مع تخريج أول دفعة لتأهيل الشباب الأفريقى من الأكاديمية الوطنية لتؤكد أن القاهرة عازمة على الانفتاح والعودة إلى الحضن الأفريقي لبناء القارة بأسس تدعم تغيير مساراتها نحو الأفضل.

وفى سياق متصل،أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بعودة المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، مؤكدة أن المؤتمر فرصة لشباب مصر من جميع المحافظات، في التجمع وبحث أهم قضايا المجتمع المصري.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيكون بحضور ١٥٠٠ مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية، بما يمثل فرصة عظيمة للتحاور.

وثمنت الحرص على دعوة شباب من الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والمبدعون والمبتكرون، مطالبة الشباب بالحرص على حضور فعاليات وورش عمل المؤتمر لما لها من دور في إثراء المعرفة وتعظيم فرص الحوار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برعاية الرئيس .. مؤتمر الشباب فى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية يوليو

أحمد مجدي: مؤتمرات الشباب صيغة أوجدتها دولة 30 يونيو للتواصل مع القيادات.. فيديو

المؤتمرات الوطنية للشباب.. إبداع مصارحة وتواصل بين الدولة وأجيال المستقبل.. النسخة السابعة تنطلق من العاصمة الإدارية بصبغة أكثر نضجا

من العاصمة الإدارية ينطلق مؤتمر الشباب للعالم.. صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح.. فيديو

القصبى: منتديات الشباب جسر للتواصل مع الدولة لبناء مصر الجديدة

أبو العلا: اهتمام الرئيس بمؤتمرات الشباب يؤكد أهمية التواصل الدائم معهم

ترشيحاتنا

كاسونجو ضحية مهاجم مغربي جديد في الزمالك

17 سنة سجنا لمواطن كويتي بعد اعتدائه على مصري

شاهد.. تصرف سيدة مسلمة ضد أحد المثليين خلال مسيرة برايد في لندن .. فيديو

الأطباء هربوا وملقناش حد يسعفنا.. أول تعليق من عم ضحية الإهمال بمستشفى الدقهلية.. فيديو

دعوات أحلام علامات استفهام.. هل تدهورت حالة فجر السعيد الصحية؟

ابنة فيفي عبده تتألق وسط النجمات منة فضالي ولقاء سويدان وعبير منير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف على شكل قلب.. نيكول سابا بإطلالة مثيرة بآخر حفلاتها

بـ وشاح خفيف.. نانسي عجرم تبهر جمهورها بإطلالة متناسقة

لو اترفدت من الشغل .. دراسة تكشف أن المفصولين عن العمل أكثر نجاحا