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رياضة

المنيا يواصل استعداداته للموسم الجديد ويخوض مباراة أمام ناشئي النادي

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:57 م
صدى البلد
ايمن رياض
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا استعداداته للموسم الجديد، حيث خاض الفريق اليوم الأحد، مباراة تجريبية أمام فريق الناشئين بالنادي، للاطمئنان على عناصر الفريق.

وحرص المدير الفني للمنيا سمير كمونة على إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال الشوطين الأول والثاني، لمتابعة المستوى البدني والفني لهم، والاستقرار على جميع المراكز المختلفة للفريق، خلال الأسبوع الرابع من فترة الاعداد.

وأسفرت المباراة عن فوز فريق المنيا الأول بخماسية نظيفة أحرزها كامل أحمد ( هدفين ) ، وحسام حسن ( هدفين ) ، وعمرو عثمان ( هدف ).

وأكد المدير الفني على تجهيز كافة عناصر الفريق بمنتهى القوة خلال الفترة الحالية استعدادا لمنافسات الممتاز " ب " ، حيث يتدرب الفريق 6 أيام أسبوعيا، مع رفع الأحمال تحت قيادة الدكتور محمد الدكروري، وسوف يتم تحديد مباريات ودية خلال الفترة المقبلة مع الفرق المختلفة للاستقرار الأمثل على الخطط الفنية التي تناسب اللاعبين .
المنيا يواصل استعداداته للموسم الجديد ويخوض مباراة أمام ناشئي النادي
المنيا يواصل استعداداته للموسم الجديد ويخوض مباراة أمام ناشئي النادي

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