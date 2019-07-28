أبو الخير : منتخب شباب اليد نموذج إيجابي لـ الشباب المصري.. فيديو

قال محمد أبو الخير، الناقد الرياضي ونائب مدير تحرير الأهرام للقسم الرياضي، إن منتخب شباب اليد نموذج إيجابي للشباب المصري.



وأضاف "أبو الخير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الرئيس السيسي يضع تطوير الإنسان المصري كأولوية قصوى، موضحا أنه يجب على الشباب التواصل مع المراكز الشبابية بمناطق سكنهم.



وأشار إلي أن الرئيس السيسي يوجه الحكومة دائما باكتشاف وتطوير المواهب باختلاف فئاتها، منوها بأنه يجب علي المدارس تنفيذ بروتوكولات مع مراكز الشباب لتطوير المواهب.



وأوضح أن الناقد الرياضي ونائب مدير تحرير الأهرام للقسم الرياضي، أن الدولة المصرية طورت البنية التحتية للكثير من مراكز الشباب.

