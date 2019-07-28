تجربة ودية قوية .. المصري يتعادل مع بورفؤاد 1-1

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق بورفؤاد بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء اليوم على الاستاد وأداراها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد بقيادة الكابتن محمد كابو ،



انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله أوستين أموتو في الدقيقة الخامسة عشر بعد عرضية من شيخ موكورو ، فيما أهدر مفتاح طقطق لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الذي تعكر صفوه بإصابة كريم العراقي بكدمة قوية استدعت خروجه ونزول عمر كمال عبد الواحد.

وفي الشوط الثاني نجح البديل ياقوت عوض في احراز هدف التعادل لبورفؤاد في الدقيقة الثانية بعد تلقيه لعرضية جميلة لم يجد صعوبة في اسكانها الالشباك ، ليضغط المصري وتتاح له أكثر من فرصة خطرة ويسفر هذا الضغط عن ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة الخامسة والعشرين نتيجة عرقلة حارس المرمى ايهاب كمال للمنفرد أوستين أموتو لينبري لها عمرو موسى وينجح الحارس ايهاب كمال في التصدي لها ببراعة وتشهد الدقائق الأخيرة ضغطًا متواصلًا من المصري يقابله تراجع من دفاعات بورفؤاد لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

دفع الكابتن ايهاب جلال في الشوط الأول من المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود لحراسة المرمى ، كريم العراقي (عمر كمال) ، أحمد شوشة ، حسام أشرف ، عبد الناصر دي ماريا لخط الظهر ، اسلام عطية ، فريد شوقي كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي شيخ موكورو ، محسن علي ، مفتاح طقطق كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو.

فيما تكون التشكيل في الشوط الثاني من أحمد مسعود لحراسة المرمى ، محمد عبد الخالق ، أحمد شوشة ، حسام أشرف ، حسن علي لخط الظهر ،عمرو موسى ، ايزي ايميكا كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي أيمن ندا ، حسين رجب ، أحمد ياسر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو.



