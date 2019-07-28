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فن

السقا يواسي أحمد الفيشاوي في عزاء والده .. فيديو

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:46 م
أحمد السقا
أحمد السقا
قسم الميداني
ظهر الفنان أحمد السقا أثناء مواساته للفنان أحمد الفيشاوي خلال عزاء والده الراحل فاروق الفيشاوي ، المقام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

يذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.


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