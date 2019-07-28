القبض على 7 صيادين من الهند بدعوى الصيد الجائر في المياه السريلانكية

ألقت البحرية السريلانكية القبض على سبعة صيادين هنود اليوم /الأحد/ بدعوى أنهم يقومون بصيد غير مشروع في المياه الإقليمية التابعة لسريلانكا.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن صيادين - من بلدة /رامسوارام/ الواقعة بولاية /تاميل نادو/ الهندية وأماكن أخرى قريبة - كانوا بالقرب من جزيرة /كاتشاتيفو/ عندما ألقت دورية تابعة للبحرية السيريلانكية القبض عليهم.



ولفتت القناة إلى أن الهند كانت قد سلمت جزيرة /كاتشاتيفو/ إلى سيريلانكا قبل عدة سنوات حيث تقع في البحر الضيق الفاصل بين البلدين، كما أنها تتمتع بحياة بحرية غنية في المياه المحيطة بها.