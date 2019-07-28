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القبض على 7 صيادين من الهند بدعوى الصيد الجائر في المياه السريلانكية

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:38 م
القبض على 7 صيادين
القبض على 7 صيادين من الهند بدعوى الصيد الجائر
أ ش أ
ألقت البحرية السريلانكية القبض على سبعة صيادين هنود اليوم /الأحد/ بدعوى أنهم يقومون بصيد غير مشروع في المياه الإقليمية التابعة لسريلانكا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن صيادين - من بلدة /رامسوارام/ الواقعة بولاية /تاميل نادو/ الهندية وأماكن أخرى قريبة - كانوا بالقرب من جزيرة /كاتشاتيفو/ عندما ألقت دورية تابعة للبحرية السيريلانكية القبض عليهم.

ولفتت القناة إلى أن الهند كانت قد سلمت جزيرة /كاتشاتيفو/ إلى سيريلانكا قبل عدة سنوات حيث تقع في البحر الضيق الفاصل بين البلدين، كما أنها تتمتع بحياة بحرية غنية في المياه المحيطة بها.

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