كيف دخلت الملائكة لأصحاب الكهف ومن بينهم كلب؟.. فيديو

أجاب الشيخ عبد السلام عبد المنصف، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سبب دخول الملائكة لأهل الكهف وبينهم كلب.



وقال عبد المنصف في لقائه على فضائية النهار، إنه ورد عن النبي حديث صحيح يقول فيه "الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة والمراد بها التماثيل" منوها أن هناك أنواعا من الملائكة منها الحفظة مع الإنسان، ومنها الكتبة على الإنسان، ومنها ملك الموت وأنواع أخرى ، فهناك أكثر من نوع للملائكة منوها أن الملائكة التى لا تدخل بيتا فيه كلب هي ملائكة الاستغفار والبركة.



وأشار إلى أنه ليس كل الملائكة لا تدخل بيتا في كلب، فهناك ملائكة جعلها الله سببا في الاستغفار للمسلمين لقوله تعالى "يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا".



وأشار إلى أن هناك أشخاصا ينكرون قصة أصحاب الكهف من قبيل إعمال العقل، منوها أن العقل هو جزء من مصادر المعرفة ولكن هناك أشياء أخرى غيره، منوها أن هؤلاء أيضا هم من ينكرون مسألة البعث والدار الأخرة.