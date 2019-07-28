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فن

روبي تقدم واجب العزاء في فاروق الفيشاوي.. فيديو

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:48 م
صدى البلد
قسم الميداني
وصلت منذ قليل الفنانة روبي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء في الفنان الكبير فاروق الفيشاوي وعلامات الحزن على وجهها.

وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

يذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.

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