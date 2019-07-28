البيئة: سرعة تشغيل مصنع إعادة تدوير قش الأرز في قلابشو بالدقهلية

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بدعوة من وزيرة البيئة وبحضور وزير النقل ومحافظ القليوبية ومحافظ الجيزة ونائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة المسطحات المائية ومدير إدارة جهاز شئون البيئة وممثلين عن محافظة كفر الشيخ ووزارة الكهرباء والبترول والصناعة والصحة والتنمية المحلية والزراعة والهيئة العامة لمشروعات الصرف، اجتماع مناقشة الخطة التنفيذية لمواجهة نوبات تلوث البيئة وذلك بالمركز الثقافي البيئي بالقاهرة.



وقال محافظ الدقهلية إن المحافظة لديها مشروعين منهما مصنع لإعادة وتدوير قش الأرز في قلابشو وأن هناك مساحات كبيرة مزروعة بالارز بالدقهلية التي تعتبر من أكبر محافظات مصر في زراعة الأرز ونحتاج إلى الدعم المالي.



وأكد محافظ الدقهلية أنه يعمل جاهدا على إقامة أكبر عدد من مراكز جمع وكبس وفرم قش الأرز لخفض الانبعاثات والادخنة كما يشدد دائما على إحكام الرقابة على حرق القش والتوعية البيئية للمزارعين.



وأضاف شاروبيم أن المحافظة تبذل كل الجهود لتقليل والقضاء على السحابة السوداء وأننا حققنا تقدما ملحوظا في هذا الشأن ولكن نحتاج إلى دعم كافة الجهات للقضاء نهائيا على مسببات التلوث.



ومن جانبها وجهت وزيرة البيئة لرئيس جهاز شئون البيئة بمتابعة مصنع قلابشو بالدقهلية ودراسة المعوقات التي تحول دون عمله لدراسة أوجه الدعم اللازم لتشغيله.



وقالت وزيرة البيئة إن مجلس الوزراء اعتمد عدد من التوجيهات على رأسها التنسيق بين التنمية المحلية والبيئة وأكدت أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروعات وأنشطة مختلفة للحد من التلوث بصفة عامة مشيرة إلى حرص الوزارة على إنشاء أنشطة ومجهودات كبيرة للحد من التلوث، مشيرة إلى اهتمام وزارة البيئة بالمشاريع التي تمس المواطن مباشرة من ناحية البيئة كالحرق المكشوف .



واستعرض كل من وزير النقل ومحافظ القليوبية وجهة نظرهما حيال الموضوع ومنها القضاء على انبعاثات السيارات وتحويلها إلى استعمال الغاز بدلا من السولار.