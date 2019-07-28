مبادرة جديدة لإعلام بورسعيد وصندوق مكافحة الإدمان لتوعية العاملين

دشن مجمع إعلام بورسعيد وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى اليوم ببورسعيد مبادرة "مصلحتك" لتوعية العاملين داخل المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى المحافظة بخطورة الادمان والمخدرات.



وانطلقت المبادرة في البداية مع العاملين بديوان حي الضواحي، بحضور السعيد رخا رئيس الحي وعمرو غنيم المحاضر بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وحامد موسى مدير العلاقات العامة بحي الضواحي وعصام صالح مسئول الإعلام التنموي بمجمع إعلام بورسعيد وبمشاركة شباب وحدة متطوعي بورسعيد بالصندوق .



وصرحت مرفت الخولي مدير عام إعلام القناة و مجمع إعلام بورسعيد بأن المبادرة سوف تستمر خلال الأسبوع الحالي في عدد كبير من المصالح الحكومية وتستهدف استعراض آليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين فى الجهاز الإداري للدولة فى ضوء القانون الجديد .



وأشادت بجهود حي الضواحي في التعاون مع المجمع في حملات التوعية بالقضايا المجتمعية و حل المشكلات التي تهم المواطنين .



من جانبه أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحي خلال لقائه بفريق المبادرة على أهمية دور المجتمع المدنى في معالجة قضية الإدمان والمخدرات، مضيفا أن الإدمان هو توأم البطالة.



وأشار إلى ضرورة تعليم الشباب حرف يدوية إلى جانب التعليم لشغل أوقات فراغهم وتعزيز الجانب القيادى فى الشباب، مشيدا بدور شباب المتطوعين فى هذه المبادرة ودور مجمع إعلام بورسعيد وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأكد استعداد الحى الدائم لتقديم كافة المساعدات والتعاون مع المبادرات لعلاج هذه الظاهرة التى تهدد حياة الشباب .



وتواصل فريق عمل المبادرة مع موظفي حي الضواحي في مكاتبهم لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه والتأكيد على أن الصندوق يعالج من يبادر بالتقدم حاليًا مجانًا وفى سرية تامة ﻭأنه تم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية وكذلك تصحيح المعلومات المغلوطة بشأن تعاطي المخدرات ووزعوا الملصقات والمطبوعات الخاصة بالمبادرة على العاملين بالحي كما رفعوا شعارات المبادرة فى تظاهرة امام مبنى ديوان الحى.



يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يقوم حاليا بتكثيف حملات الكشف المفاجئ عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة بالتوازى مع مبادرات التوعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.