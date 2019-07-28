4 أعراض تؤكد إصابتك بالتهاب القولون



يتم تشخيص التهاب القولون عن طريق تاريخ المريض والفحص البدني والاختبارات المعملية وتنظير القولون واختبارات التصوير.

علاج التهاب القولون يعتمد على نوع محدد من التهاب القولون.



الأسباب الشائعة لالتهاب القولون

يمكن أن يكون سبب التهاب القولون مجموعة متنوعة من الأمراض والالتهابات. تتم مناقشة بعض الأسباب الأكثر شيوعًا في الأقسام القليلة التالية.





التهاب القولون المعدية

الفيروسات والبكتيريا يمكن أن تسبب التهابات القولون. معظمهم من الأمراض التي تنقلها الأغذية أو "التسمم الغذائي". الأسباب البكتيرية الشائعة للعدوى التي تنقلها الأغذية تشمل Shigella و E Coli و Salmonella و Campylobacter. قد تسبب هذه الالتهابات الإسهال الدموي ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف كبير.



يمكن أن تسبب التهابات الطفيليات مثل الجيارديا أيضًا إسهالًا كبيرًا. يمكن أن يدخل الطفيل إلى الجسم عندما يبتلع الماء المصاب. قد يكون المصدر من المياه الترفيهية مثل الأنهار والبحيرات وحمامات السباحة. قد يكون أيضًا ملوثًا بالمياه من بئر أو صهريج.





يحدث التهاب القولون الغشائي الكاذب بواسطة بكتيريا المطثية العسيرة (C. صعب). غالبًا ما يظهر هذا الاضطراب في المرضى الذين يتناولون المضادات الحيوية مؤخرًا للعدوى أو تم نقلهم إلى المستشفى. يغير المضاد الحيوي البكتيريا الطبيعية الموجودة في القولون والتي تساعد على الهضم وتسمح بزيادة نمو بكتيريا Clostridium. تنتج بكتيريا كلوستريديوم سمًا يسبب الإسهال. هذا هو العدوى ، وغالبا ما يكون هناك وجود الحمى. عادة ما يكون الإسهال غير دموي.



يعد مرض القولون من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثير وقد يكون هناك العديد من أسباب التهاب القولون ، على سبيل المثال ، الإصابات (التسمم الغذائي من الإشريكية القولونية والسالمونيلا) وضعف إمداد الدم وتفاعلات المناعة الذاتية وفقا ل".emedicinehealth"أعراض التهاب القولونالإسهال الذي قد يكون الدمحركات الأمعاء المتكررة والصغيرة ،آلام في البطن والتشنجالإمساكقد يصاب الأفراد المصابون بالتهاب القولون بالتهاب القولون الخفيف أو المعتدل أو الشديد.تشمل أنواع التهاب القولون: التهاب القولون المجهري ، التهاب القولون فرق ، التهاب القولون المعدي ، التهاب القولون الإقفاري ، مرض كرون والتهاب القولون التقرحي (نوع واحد من مرض التهاب الأمعاء) ، والتهاب القولون الكيميائي.