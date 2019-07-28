نور الشربيني توجه رسالة لـ منتخب شباب اليد بعد برونزية كأس العالم

هنأت نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش، لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بعد حصولهم على الميدالية البرونزية ببطولة العالم لكرة اليد للشباب.





وغردت نور الشربيني عبر "تويتر"، "‏مبروووك لشباب اليد الفوز ببرونزية بطولة العالم لأول مرة من ٢٠ سنة شرفتوا مصر 👏🏼👏🏼".





تغريدة نور الشربيني لاقت ردودًا واسعة من متابعيها عبر "تويتر" ومنها ..





‏‎انتي وهما واللة رافعين راسنا في العالم👏👏





‏‎بصراحه انتم اللي شرفتونا وعلى الرغم ان حقكم في الاعلام ناقص بس انا باعتبر دا تحدى من ابطال زى كابتن نور الشربينى وابطال اليد الرجاله بدون جمهور وبدون دفعه اعلامية ومع نفسكم وتحققوا الانجازات دى كلها والله ابطال





وكانت مصر حققت المركز الثالث ببطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد بعد التغلب على المنتخب البرتغالي.



