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أحمد موسى: أتمنى قمة ممتعة بين الأهلى والزمالك بدون مشاكل

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:47 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
أعرب الإعلامى أحمد موسى، عن تمنياته أن تكون مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ممتعة بدون أى مشاكل، موضحا: "دى كرة قدم مش معركة حربية".

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "ننتظر احتفالية كبيرة بالدوري من الأهلي عقب الفوز على الزمالك".

وكان الأهلي قد توج ببطولة الدورى المصرى الممتاز عقب فوزه على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف.

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