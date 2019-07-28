أحمد موسى: أتمنى قمة ممتعة بين الأهلى والزمالك بدون مشاكل

أعرب الإعلامى أحمد موسى، عن تمنياته أن تكون مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ممتعة بدون أى مشاكل، موضحا: "دى كرة قدم مش معركة حربية".
وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "ننتظر احتفالية كبيرة بالدوري من الأهلي عقب الفوز على الزمالك".
وكان الأهلي قد توج ببطولة الدورى المصرى الممتاز عقب فوزه على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف.
وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "ننتظر احتفالية كبيرة بالدوري من الأهلي عقب الفوز على الزمالك".
وكان الأهلي قد توج ببطولة الدورى المصرى الممتاز عقب فوزه على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف.