أحمد موسى: أتمنى قمة ممتعة بين الأهلى والزمالك بدون مشاكل

أعرب الإعلامى أحمد موسى، عن تمنياته أن تكون مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ممتعة بدون أى مشاكل، موضحا: "دى كرة قدم مش معركة حربية".



وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "ننتظر احتفالية كبيرة بالدوري من الأهلي عقب الفوز على الزمالك".



وكان الأهلي قد توج ببطولة الدورى المصرى الممتاز عقب فوزه على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف.

