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ثقافة

السد العالي أبرز مكاسب ثورة يوليو

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:27 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعالیات والأنشطة خلال الأجازة الصیفیة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدین للطفل.

وأقيمت ورشة لتعليم التفصيل بجانب ورشة فنون تشكيلية للاطفال رسم وتلوين وورشة حكي بعنوان "تحولت مصر لجمهورية من مكاسب ثورة 1952م المجيدة" ومسابقة ثقافية، كما عقدت ندوة ثقافية للأطفال عن "السد العالي كابرز مكاسب ثورة 23يوليو 1952م" واعظم مشروع في القرن العشرين والذي ساهم في حماية مصر من اخطار الجفاف وتحقيق طفرة تنموية شاملة وذكرت ان هذا اليوم يوم خالد حيث تشهد مصر الإحتفال بالذكري 67 لثورة يوليو المجيدة والتي كانت بمثابة فاتحة خير وحققت للشعب المصري مكاسب عديدة ابرزها التحول من نظام الحكم الملكي الي الحكم الجمهوري.

واوضحت ان مشروع السد العالي من أهم انجازات الثورة حيث وفر مخزون استراتيجي من المياة وحمي مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من اخطار الجفاف وساهم في تحقيق نهضة تنموية اقتصادية وزراعية وصناعية شاملة وكبيرة واصبح علامة خالدة في تاريخ كنانة الله في ارضه مصر ام الدنيا بقيادة الزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر ابن قرية بني مر محافظة أسيوط .

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