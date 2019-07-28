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محافظات

الشرقية تعلن إقامة شوادر لبيع اللحوم البلدي الطازجة والضأن بمناسبة عيد الأضحى

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:04 م
بيع اللحوم
بيع اللحوم
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إقامة شوادر لبيع اللحوم البلدي الطازجة والضأن بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك إستعدادًا لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

أكد محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة الشوادر توفير كميات كبيرة من اللحوم البلدي الطازجة والضأن بأسعار مناسبة ولتخفيف العبء والمعاناه على كاهل المواطن البسيط ، مشيرًا إلى أن اللحوم المقدمة في الشوادر تحت متابعة وإشراف من مديريتي الصحة والطب البيطري.

هنأ محافظ الشرقية أعضاء الجهاز التنفيذي من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام و أبناء المحافظة بقدوم عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

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