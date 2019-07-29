بعد 16 عاما في المحاكم.. مجلس الدولة يبرئ ذمة شركة من دفع ضريبة 300 ألف جنيه.. وتأجيل نظر قضية إلغاء رسوب طلاب الثانوية بكفر الشيخ إلى جلسة الثلاثاء

-المحكمة الإدارية العليا: إلغاء قرار وزير المالية بصفته لفرض ضريبة مبيعات

-براءة ذمة الشركة من المبلغ ورفضت المحكمة طعن وزير المالية

- على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج





أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير المالية بصفته لفرض ضريبة مبيعات قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه على إحدي شركات الديكور والإنشاء منذ عام ٢٠٠٣، وقضت ببراءة ذمة الشركة من المبلغ، ورفضت المحكمة طعن وزير المالية.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازى، وعضوية كل من المستشارين أحمد منصور، مجدي محمود، جمعة إبراهيم، محمد الجنزورى، مبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.



وأكدت المحكمة، أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها ويكون ذلك بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة.



وأوجب المُشرع على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، وللمصلحة تعديل القيمة الخاضعة للضريبة إذا تبين لها أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة، ولا بد أن تخطر المسجل وله أن يتظلم خلال ٣٠ يوما منذ أن تسلم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يُبت فيه خلال ١٥ يومًا، فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم خلال ١٥ يوما، ويجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير، ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم.



واستندت الحيثيات على حكم الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، كما قضت بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992.



وثبت لدي المحكمة بأن شركة الديكور المطعون ضدها مسجلة بمصلحة الضرائب العامة، وأنها قدمت الإقرارات الضريبية عن إعمالها خلال عام 2000 ،خلال المواعيد المقررة قانونًا، إلا أن مأمورية ضرائب الدقي أخطرته عام ٢٠٠٠ بالحضور لمقر المأمورية لتسوية مستحقات المصلحة وهي استحقاق ضريبة ٣٠٠ ألف جنيه بخلاف الضريبة الإضافية والتعويض عن الفترة عام 2000.



وهو الأمر الذي تكون معه المأمورية قد قامت بتعديل تلك الإقرارات إعمالًا لقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 ، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوطه، مما يؤدي إلى بطلان مطالبة الشركة بقيمة ضريبية بلغت ٣٠٠ ألف جنيه، وبراءة ذمته من ذلك المبلغ ، ورد ما سبق سداده منه تحت حساب هذه الضريبة.





كما قرّرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، اليوم، تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ببيلا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين إلى جلسة بعد غد الثلاثاء.



وكان أحمد جاد الرب المحامي بالنقض، أقام عددًا من الدعاوى القضائية، وكيلًا عن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا؛ لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والخاص بطلاب هذه المدرسة والتي ألغيت فيها نتيجة عدد من المواد واعتبارها مادة رسوب لـ 393 طالبًا، هم إجمالي طلاب اللجنة المذكورة.



وطالب جاد الرب، في دعواه، إلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار، وذلك لمخالفة القرار المطعون فيه والقرارات المنظمة لنظام التعليم وقواعد وحقوق الطلاب الملغى نتيجتهم ومخالفة القرار للواقع والحقيقة وانحراف جهة الإدارة بالقرار وإساءة استعمال سلطتها والتعسف الضار بحقوق الطلاب.



كما طالب الطاعن وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمطعون فيه والصادرة من جهة الإدارة فيما يتضمنه من إلغاء نتيجة بعض المواد، ومنح الطلاب درجتهم الكاملة طبقًا لإجاباتهم واعتبارهم ناجحين في العام الدراسي 2018م / 2019م، وما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلانه.