بدون فوائد.. برلماني يطالب بـ 5 آلاف جنيه لدعم زراعة فدان القطن

طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بدعم زراعة فدان القطن بمبلغ 5 آلاف جنيه تحصلها شركات جمع القطن بعد الجنى، على أن تكون بدون فوائد، فى ظل التكلفة العالية التى تحتاجها زراعة المحصول، إضافة إلى سعر توريده.



وتابع تمراز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،يجب تحديد أسعار توريد القطن قبل زراعته بهامش ربح مناسب للفلاح، وتوفير البذور المحسنة بواسطة مركز البحوث الزراعية بعد انخفاض إنتاجية الفدان لـ 5 قناطير فقط، فى ظل أن متوسط انتاج الفدان فى الدول التى تزرع القطن يصل من 15 لـ 20 قنطارا.



كما طالب وكيل زراعة البرلمان، بتوفير آلات لجنى محصول القطن لأن جنيه يدويا يكلف الفلاح كثيرا، إضافة إلى وجود مرشد زراعى يساعد الفلاح أثناء موسم الزراعة وتوفير المبيدات الحشرية المكافحة للآفات والحشرات الضارة.



وأكد تمراز، أن تطوير زراعة القطن يساهم فى توفيره وبالتالى التصدير ودخول عملة صعبة، توفير زيوت الطعام ، إضافة إلى أعلاف الماشية.



كان وفد من وزارة قطاع الأعمال العام عقد اجتماعا مع هيئة مكتب لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد من أعضائها، وذلك بشأن النظام الجديد لتداول القطن والذي يبدأ تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال الموسم المقبل لجني المحصول.



ويعتمد النظام الجديد على توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية، وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ولن يسمح باستلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من وسطاء.



وتم تحديد نحو 9 مراكز لاستلام القطن في محافظة الفيوم و8 في بني سويف، وسيتم عمل مزاد للأقطان المستلمة كل يوم، وسيتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة والتي يجب عليها التقدم للشركة المسئولة عن إدارة المراكز بطلبها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خلال الموسم.

