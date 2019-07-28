بدون صلاح و ماني.. ليفربول يتلقى الهزيمة الثانية أمام نابولي وديا

فاز فريق نابولى على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شىء فى المباراة المقامة بمدينة "إدنبره" ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.





تقدم نابولي في الشوط الأول على الريدز بهدفين أحرزهما اركتديوز ميليك و انساين فى الدقيقة السابعة عشر والدقيقة التاسعة والعشرين ثم أحرز أمين يونس الهدف الثالث فى الدقيقة السابعة والخمسين من زمن الشوط الثانى.





ويفتقد الفريق خلال مواجهة اليوم لخدمات المدافع كلاين بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ويستمر غياب محمد صلاح وساديو ماني للراحة بسبب مشاركتهما في كأس أمم أفريقيا 2019 ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة نارية للغاية أمام مانشستر سيتي في كأس السوبر الإنجليزي في الرابع من أغسطس القادم على ملعب ويمبلي.