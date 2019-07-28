خروج محمود علاء على نقالة في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك ..فيديو

انتهى الشوط الأول بين فريق الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي فى مباراة القمة رقم 118 المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.





واضطر خالد جلال مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب محمود حمدى الونش بديلا عن محمود علاء فى تغيير إضطراري بالدقيقة 38.





وسقط محمود علاء بالدقيقة 34 داخل منطقة الجزاء بعد تعرضه الى الإصطدام برأسه مع رامي ربيعة واضطر الحكم المجرى الى إيقاف اللعب للإطمئنان عليه ثم تعرض للسقوط مجددا فى الدقيقة 36.