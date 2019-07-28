حدث خلال 8 ساعات | وفاة شقيق الملك سلمان .. وأحمد الفيشاوي وسمية الألفي يتقدمان عزاء الفنان الراحل

نشر موقع صدي البلد علي مدار الساعات الثمانية الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على رأسها أحمد الفيشاوي وسمية الألفي في عزاء فاروق الفيشاوي بالشيخ زايد وأيضا وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان عن عمر 96 عاما.سيطرت ملامح الحزن على وجه الفنان أحمد الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي أثناء تلقيهم العزاء الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا، ومن المقرر أن يقام العزاء بعد غد الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.ويذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحأعلن الأمير فيصل بن تركي بن فيصل وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، عن عمر يناهز الـ96 عاما.وكتب الأمير فيصل بن تركي في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز ..اللَّهُمَّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار".وأضاف: "اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله".قضت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم في طره، بمعاقبة جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، بالسجن المشدد ١٥ عام وألزمته المحكمة برد ١٧٣ مليونًا و٧٢٠ ألفًا و٣٠ جنيهًا.صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.حرص طارق سليمان مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي ثنائي حراسة مرمى الفريق، على مصافحة أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك والثنائي عماد السيد وعمر صلاح، فور نزولهم إلى أرضية استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز.وفوز بدء عمليات الإحماء حرص طارق سليمان وحارسا الأهلي على التوجه لأيمن طاهر وحراس الزمالك ومصافحتهم قبل المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في ختام مباريات الدوري.