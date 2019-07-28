محافظ البحر الأحمر يستعرض مشروعات المحافظة مع مستشار الرئيس للمناطق النائية

استعرض اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر المشروعات التى تمت على أرض المحافظة منذ عام ٢٠١٤ فى جميع المجالات الهامة والحيوية ، وذلك خلال مؤتمر موسع أقيم ضمن برنامج زيارة اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية والدكتورة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى لمدينة مرسى علم خلال يومى ٢٨ و ٢٩ يوليو الجارى .



أشار المحافظ إلى أكبر وأهم المشروعات التى كان لها التأثير الكبير على تحسين مستوى الخدمة للأهالى وحل مشكلات كانت تعانى منها المحافظة منذ عشرات السنين ، تناول العرض إنشاء وتطوير موانئ المحافظة ، إنشاء تجمعات زراعية ، وحيوانية ومزارع اسماك ، لافتا إلى تطوير الصناعة والتجارة والسياحة ، وزراعة نبات السيليكورنيا ، و مجمع مجازر في الشلاتين وحلايب لصناعة اللحوم ،ومحطات الطاقة الشمسية و محطات التحلية وغيرها من المشروعات القومية .



قام كل من مديرى المديريات بالمحافظة باستعراض الانجازات التى تمت بكل قطاع ، حيث أوضحت الأستاذة نوره فاضل مدير مديرية التربية والتعليم ماتم من تطوير فى العملية التعليمية من بناء عدد من المدارس الحكومية والتجريبية واليابانية وأيضا أول مدرسة دولية بالمحافظة ، كما تم تطوير التعليم الفنى من خلال التعليم المزدوج ليضيف للطلاب الجانب العملى ومن ثم فرص للعمل فور انتهاء الدراسة .



كما استعرضت الأستاذة هويدا مدير إدارة التعاون بالمحافظة منظومة الوجبات الساخنة للطلاب ومدى نجاحها والتوسع بها بجميع مدن المحافظة لحصول الطلاب بالاماكن محدودة الدخل على وجبة متكاملة تشبع احتياجاتهم و تزيد من القدرة الاستيعابية لديهم .



تم عرض مختصر للمشروعات بمجالات أخرى ، من ضمنها المشروعات الصحية بالمحافظة من تطوير ورفع كفاءة لعدد من المستشفيات وانشاء أخرى جديدة لخدمة الأهالى ، كما تم استعراض الطفرة التنموية التى حدثت بجنوب المحافظة فى الإسكان والمياه والصرف والكهرباء و الزراعة .



كما تم بحث السبل والحلول للحفاظ على الشعاب المرجانية ودراسة استزراع الشعب المرجانية ، حيث تعد ان شعاب البحر الاحمر هي الوحيدة على مستوى العالم القابلة للزراعة .



وأشادت الدكتورة فايزة أبو النجا بقرار المحافظ بمنع الاكياس البلاستيكيه موضحه مدى خطورتها على الحياه البحرية المصدر الرئيسى لجذب السائحين البحر الأحمر ، كما حازت المشروعات المقدمة تقدير الجميع ، والتى تم إنشاؤها فى فترة زمنية قصيرة ، كما أنها مشاريع هادفة تسعى لتوفير الخدمة وخلق فرص عمل للأهالى وهما أهم الأسباب التى تقام بها المشروعات .