مدير شباب القادة: نوفر فرص عمل للمتدربين بعد التخرج .. فيديو





قال أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، إن المؤسسة تعمل على البحث عن شباب لديهم احتمالية القيادة، لاكتشاف مواهبهم، وذلك بالتواصل مع الجامعات، وتدريب الشباب.



وأضاف فتحي، في حواره ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» أنه بعد تقديم التدريب لجميع الشباب، يتم اختيار 50 شاب، لتقديم تدريب خاص لهم، مشيرا إلى أن التدريب يتم بالتعاون مع أفضل شركات التدريب في مصر.



واوضح المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أنه بعد انتهاء فترة التدريب يتم عقد دورات داخل شركات قطاع خاص، مشيرا إلى أنه بعد تخرج الطلاب يتم توفير فرص عمل لهم في هذه الشركات.

