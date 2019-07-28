علا شوشة: اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب يظهر قدرة مصر على البناء

أكدت الإعلامية علا شوشة، مقدمة برنامج "بيوتنا" علي قناة "صدى البلد"، أن اختيار القائمين على تنظيم فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة للعاصمة الإدارية الجديدة مكانا للانعقاد تفكير صائب، مشيرًا الى أن هذا الاختيار يوضح للعالم أجمع أن مصر قادرة على البناء والتقدم رغم كل التحديات.



وأضافت الإعلامية التي شاركت في تقديم أحد مؤتمرات الشباب، أن العاصمة الإدارية تعكس للعالم أجمع أن مصر قادرة على البناء والتقدم والازدهار رغم حربها علي الإرهاب، لذلك فإن تسليط الأضواء علي العاصمة من خلال مؤتمر الشباب سيكشف للرأي العام عالميًا ومحليا قدرة ومكانة مصر ومدى التطور الذي تشهده في كافة المجالات.



وتابعت شوشة، أن مؤتمرات الشباب بشكل عام لها مردود إيجابي أمام العالم وهو ما لاحظناه خلال المؤتمرات السابقة، موضحًا أن مثل هذه المؤتمرات هي الوسيلة الأمثل لتوضيح صورة مصر أمام العالم ومحاربة أي نوع من أنواع التشويه المتعمد من البعض لصورة مصر.



وعن مردود مؤتمرات الشباب محليا، أكدت الإعلامية علا شوشة، أن مؤتمرات الشباب تعكس تواصل المسئولين والرئيس مع الشباب المصري، بل وكل الفئات المصرية بشكل عام، مؤكدًا أن أي شاب مصري يري حديث العالم وتصريحات المسئولين في معظم دول العالم عن هذه المؤتمرات سيشعر بالفخر.



وأردفت أن الشباب الذي يستمع للشائعات بخصوص مؤتمرات الشباب عليه أولا أن يحكم عليها من قرب، في اعتقادي أن هؤلاء الشباب إن حضروا أي مؤتمر من مؤتمرات الشباب سيغيرون وجهة نظرهم وسيتحولون لمدافعين عن أهداف هذه المؤتمرات.



وتقام فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ينعقد على مدار يومي 30 و31 يوليو الجاري.

