شاهد.. عزت العلايلي في عزاء الراحل فاروق الفيشاوي

حضر الفنان عزت العلايلي عزاء الفنان فاروق الفيشاوي المقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.





وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا، ومن المقرر أن يقام العزاء بعد غد الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.





ويذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.



