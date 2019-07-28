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فن

شاهد.. عزت العلايلي في عزاء الراحل فاروق الفيشاوي

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:12 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
قسم الميداني
حضر الفنان عزت العلايلي عزاء الفنان فاروق الفيشاوي المقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا، ومن المقرر أن يقام العزاء بعد غد الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

ويذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراح

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