الأهلي ضد الزمالك .. خطأ كارثي لـ الشناوي وهدف ضائع من عمر السعيد

يلتقي فريقا الأهلي الزمالك في مباراة القمة رقم 118 المقامة حاليًا على ملعب استاد برج العرب فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.



شهدت مجريات الشوط الثاني تبادل السيطرة على الكرة ومحاولات من وليد سليمان لاختراق دفاعات الفريق الأبيض ومرر حمدي النقاز كرة عرضية سقطت من يد محمد الشناوى فى الدقيقة 47 يسددها عمر السعيد بقوة تعلو العارضة وتضيع فرصة هدف التقدم للفارس الأبيض.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وحصل الثنائي محمد إبراهيم لاعب الزمالك وأيمن أشرف لاعب الاهلى على بطاقة صفراء وخرج محمود علاء مصابا.