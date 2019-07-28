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فن

وفاء عامر تقدم واجب العزاء في وفاة فاروق الفيشاوي .. فيديو

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:23 م
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
قسم الميداني
قدمت الفنانة وفاء عامر واجب العزاء في وفاة الفنان فاروق الفيشاوي المقام مساء اليوم، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني.

وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

يذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.

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