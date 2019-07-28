الأمير بندر بن عبد العزيز .. عاش بعيدا عن المناصب وقبّل يده العاهل السعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



* ولد الأمير بندر بن عبد العزيز عام 1923، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، والأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



* لدى الأمير بندر 23 ابنا وابنه، ويشغل أغلبهم مناصب عليا في البلاد، حيث يشغل الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن بندر، مستشار العاهل السعودي، والأمير تركي بن بندر، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني السعودي.



* لم يتقلد الأمير أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، وحتى هيئة البيعة التي يمثل فيها كل أبناء الملك المؤسس أو أحفاده، اختار ابنه الأمير فيصل ليمثله فيها.



* ظهر العاهل السعودي وهو يقبل يد الأمير بندر أثناء زيارة له، في مرضه الأخير.



* نعى العديد من الأمراء وأعضاء العائلة المالكة في السعودية الأمير بندر بن عبد العزيز.