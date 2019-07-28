67.9 مليون جنيه إيرادات «الممر»

قال الموزع محمود الدفراوى إن فيلم الممر بلغ إجمالي إيراداته حتى الآن 67 مليونا و977 ألفا و858 جنيهًا، وحقق أمس السبت

500 ألف جنيه.



فيلم "الممر" بطولة كل من "أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وهند صبري، وشريف منير، وغيرهم".



وتدور أحداث الفيلم في عام 1968، في فترة حرب الاستنزاف التي أعقبت هزيمة 67، ومهّدت لانتصارات أكتوبر 73، وهو من إخراج شريف عرفة.



ويتناول الفيلم إلى جانب المعسكرات الحربية، الحياة الاجتماعية لأبطاله، ليقدم المخرج من خلاله مزيجًا بين القصص الرومانسية، والأكشن والتراجيدي.