برلماني يعلق على مستوى شباب المنتخب الوطني لكرة اليد بعد فوزه بالميدالية البرونزية

أشاد عطية مسعود عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالمستوى الرائع الذي ظهر به لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، مطالبًا بدعم الفريق لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.



وأضاف "مسعود" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الإمكانيات التي وصل بها المنتخب الوطني للشباب كرة اليد للعالمية متواضعة تمامًا، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب الذين قاموا بنزع الميدالية البرونزية من البرتغال يستحقوا الاهتمام الكامل وتقديم التسهيلات اللازمة لرفع كفاءاتهم ومستواهم بشكل أفضل.



جدير بالذكر انتزع المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بعد الفوز على البرتغال فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.



قدم أبناء الفراعنة أداء كبيرا خلال مباراة اليوم أمام البرتغال ونجحوا في فرض سيطرة كاملة على المباراة ووصلت النتيجة إلى فارق 10 أهداف كاملة.



تضم بعثة المنتخب الوطنى للشباب اللاعبين: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز ايهاب - شهاب عبد الله - حسن وليد - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد راضى - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الازهرى - عمر خالد - عمر سامى - خالد وليد - ياسر محمد.