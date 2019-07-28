الأهلي ضد الزمالك .. علي معلول يحرز هدف التقدم من خطأ كارثي لحارس الأبيض .. فيديو

أحرز على معلول هدف فريق الأهلي الأول فى مرمى الزمالك بالدقيقة 59 من خطأ كارثي لعماد السيد حارس الفارس الأبيض في مباراة القمة رقم 118 المقامة حاليًا على ملعب استاد برج العرب فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.



شهدت مجريات الشوط الثاني تبادل السيطرة على الكرة ومحاولات من وليد سليمان لاختراق دفاعات الفريق الأبيض ومرر حمدى النقاز كرة عرضية سقطت من يد محمد الشناوى فى الدقيقة 47 يسددها عمر السعيد بقوة تعلو العارضة وتضيع فرصة هدف التقدم للفارس الأبيض.



سدد طارق حامد الكرة تعلو العارضة ونجح محمد عبدالغنى فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة من أمام وليد آزارو وتتحول الى ضربة ركنية ومرر فى الدقيقة 56 فرجانى ساسي كرة فى عمق دفاعات الاهلى فشل عمر السعيد فى اللحاق بها ويمسكها محمد الشناوى حارس القلعة الحمراء.







