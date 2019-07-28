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فن

226 ألف جنيه إيرادات كازابلانكا أمس

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:33 م
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "كازابلانكا" إجمالي إيرادات بعد 7 أسابيع، 75 مليونًا و911 ألفًا و879 جنيهًا، حسب تصريحات الموزع محمود الدفراوى. وحقق امس السبت 226 الفا و304 جنيهات.

"كازابلانكا" من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة "أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش".

وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

ويشارك في العمل النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف هم "مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم".

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