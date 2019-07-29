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اقتصاد

٣٨٧ مليون دولار قيمة أهم ٢٠ سلعة غذائية من الصادرات المصرية غير البترولية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:59 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بيانًا بأهم ٢٠ سلعة غذائية من الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر مايو ٢٠١٩، حيث تصدّر القائمة الحمضيات الطازجة والمجففة، يليها البصل والثوم الطازج والمبرد، والبطاطس الطازجة والمبردة ثم العنب الطازج والمجفف، دقيق القمح والخليط، والجبن، والفواكه والأثمار القشرية غير المطبوخة والمطبوخة.

ويليهم في القائمة الخضر غير المطبوخة والمطبوخة، بقايا صناعات النشا وبقايا مماثلة، والشيكولاتة، ثم النباتات وأجزاؤها، وعصير الفواكه، والمشمش والكرز والخوخ والبرقوق الطازج، يليها الخمائر، والخضر المحضرة غير مجمدة، وسكر القصب والبنجر، والتبغ.

واخيرًا جاء الخبز وغيره من منتجات المخابز، والخضر المحضرة والمحفوظة المجمدة، والمحضرات الغذائية في نهاية القائمة.

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